أخبار مصر | غدا.. انطلاق مؤتمر جامعة الفيوم حول العلاقات المصرية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق مؤتمر جامعة الفيوم حول العلاقات المصرية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، غدا السبت، حفلا بمناسبة إطلاق دراسة "العلاقات المصرية الإفريقية - مسار وتحديات"، بمقر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية في مصر الجديدة.

ويشهد برنامج الحفل الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، وسكرتير المعلومات الخاص بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبحضور لفيف من أساتذة الشأن السياسي والإفريقي.

ويشمل البرنامج عدة جلسات والتي تضمن كلمات الأستاذ الدكتور أحمد جابر رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عدلي طلبة عميد المعهد، ثم نقاشًا مفتوحًا حول "ماذا بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي"، ثم مناقشة 17 بحثًا مقدمين من الفريق البحثي لدراسة العلاقات المصرية الأفريقية مسار وتحديات.