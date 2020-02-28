أخبار مصر | بـ"الأحضان".. نقيبا المهندسين الحالي والسابق يلتقيان في انتخابات التجديد النصفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الأحضان".. نقيبا المهندسين الحالي والسابق يلتقيان في انتخابات التجديد النصفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسين مصر، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، في أول فعالية تجمع بينهما بالأحضان والقبلات، في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين.

وجاء ذلك خلال جولة "ضاحي" للإطمئنان على سير العملية الانتخابية، حيث يتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية.

أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية.

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