أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تنعى الكاتب الراحل عزت بدوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تنعى الكاتب الراحل عزت بدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص التهازي في وفاة الكاتب الصحفي عزت بدوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الأسبق.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نسأل المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ومغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان".

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وأضافت: "نقدم التعازى لأسرة مؤسسة دار الهلال والصحفيين، في وفاة زميل يشهد له الجميع بسمو السلوكيات ودماثة الخلق، وظل طوال عمره مدافعًا شريفًا في ميدان الصحافة، انتصارًا لحرية الرأي والتعبير، ومساندة لزملائه في المهنة".

وكان قد فارق الحياة، أمس الخميس، الكاتب الصحفي الكبير عزت بدوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ورئيس تحرير مجلة المصور الأسبق.

وشُيعت اليوم جنازة الفقيد من مسجد الرحمن عقب صلاة الجمعة، ويقام العزاء غدًا السبت بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.