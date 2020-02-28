شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تدشين مبادرة «هنجملها» لزراعة 1000 شجرة مثمرة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مبادرة «هنجملها» لزراعة 1000 شجرة، تحت إشراف مديرية القوى العاملة بأسوان، بكل من بجامعة أسوان، ومسجدين، أحدهم مسجد النصر بكورنيش النيل، والآخر بمنطقة المحمودية، فضلًا عن دير الأنبا سمعان، وكنيسة يوسف الراعى.

يأتي ذلك بعد أن أطلق الوزير نفس المبادرة بكل من مديريات القوى العاملة بالجيزة، وأسيوط، والمنيا، والأقصر، على أن تقوم باقي المديريات على مستوى باقي المحافظات بتنفيذ المبادرة.

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وقال «سعفان» إن مبادرة «هنجملها» تأتى في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأكد الوزير ضرورة نشر الوعي والحفاظ على البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء، وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الشباب والأطفال ليحي الجميع في جو صحي ونظيف خالي من الملوثات البيئية.

حضر عملية غرس الأشجار، المنسق العام للمبادرة محمد قبطان، محمد عبدالوهاب أحمد مدير عام مديرية مديرية القوي العاملة بأسوان، وشارك فيها، فريق عمل المديرية الذي حرص على تنفيذ هذه المبادرة وعلى رأسهم ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، وإبراهيم واصف مدير الشؤن الإدارية وشعبان عبدالعليم مسؤول إدارة المخابز، فضلا عن صلاح حسين، وجبر يونس، ومحمود محمد.