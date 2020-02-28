شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد في تنفيذ دورات تدريبية لذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم، على برامج الحاسب الآلي، وذلك بمقر مكتب عمل الداخلة بمدينة موط، وتستمر كل دورة لمدة شهرين.

وقال زير القوي العاملة، محمد سعفان، إن الوزارة تعطي اهتماما بالغًا لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من ذوي الهمم بتدريبهم وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، لرعاية هذه الفئة لتوفير «حياة كريمة».

وفي نفس السياق أوضح أحمد طليب، مدير المديرية، أن الدورات التدريبية تأتي من خلال التعاون المثمر والبناء بين المديرية، وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية برعاية اللواء أ. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.