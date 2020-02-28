شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر خطة «الصحة» للوقاية من فيروس كورونا (8 تعليمات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نشرة تفصيلية صادرة عن وزارة الصحة والسكان تتضمن تفاصيل فيروس كورونا المستجد وكيفية اكتشاف الحالات المشتبه بها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الحالة المشتبهة تتمثل في أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر بالاضافة إلى «الكحة» مع عدم وجود أسباب أخرى.

وأوضحت أن هذه الأعراض لابد أن يصحبها أن يكون المريض له تاريخ سفر أو اقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر لفيروس كورونا المستجد، أو أن يكون المريض مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا، أو أن يكون أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا.

وقالت النشرة إن حالة الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، هي الحالة التي تم تأكيد اصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا.

وتم التشديد على ضرورة أن يتم الإبلاغ فورًا عن أي حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما يمكن طرح كافة الاستفسارات من خلال الاتصال برقم 105 وهو الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان.

وأفادت النشرة بأن فيروس كورونا المستجد هو فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، بعض منها بسبب المرض لدى الاشخاص والبعض الاخر ينتشر بين الحيوانات بما في ذلك الجمال والقطط والخفافيش.

كما تمت الاشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ينتمي إلى مجموعة فيروسات الكورونا وهو فيروس تنفسي جديد لم يعرف من قبل لدى البشر، ولم يتم التعرف على الكثير من خصائصه حتى الآن.

وينتقل فيروس كورونا المستجد من خلال استخدام ادوات المريض ثم لمس الانف أو الفم أو العينين، كما ينتقل من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطس، والإختلاط المباشر بالمصابين، والمخالطة المباشرة لحيوانات برية قد تكون مصابة.

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وأعلنت النشرة عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد المتمثلة في:

المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لغسل اليدين خصوصا بعد السعال أو العطس.

إستخداك المناديل عند السعال أو العطس، والتخلص منه في سلة النفايات ثم غسل الايدي.

تجنب ملامسة العينين والانف والفم باليدين.

المحافظة على النظافة الشخصية.

الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات.

تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية.

إرتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه في إصابتها.

المحافظة على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.