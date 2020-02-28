شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكراني: مصر الثانية بين كبار مستوردي المنتجات الزراعية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس قطاع التجارة والاستثمارات لدى سفارة أوكرانيا، هريهوري نوتشكوفسكي، إن مصر أكبر دولة في الوطن العربي، وتعتبر الشريك الرئيسي لأوكرانيا في مجال إمدادات الحبوب، إذ احتلت مصر المرتبة الثانية بين كبار مستوردي المنتجات الزراعية الأوكرانية بنحو (1670 مليار دولار)، فيما تمتلئ الأسواق الأوكرانية بالبرتقال المصري والبطاطس والبصل.

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وأضاف بأنه في عام 2019 بالنسبة لأصول القمح، احتلت أوكرانيا المرتبة الثانية في توريد القمح إلى مصر بكمية بلغت 3.472 مليون طن (27 ٪ من واردات مصر من القمح). في عام 2018- 1.35 مليون طن (10.9 ٪)، مشيرا إلى أن بلاده تتمتع بمزايا طبيعية أدت إلى تسميتها «سلة خبز أوروبا»، وإن تربتها السوداء هي من بين المناطق الثلاث الأكثر خصوبة على الأرض، إلى جانب أراضي وسط أمريكا وسهول بامبا الرطبة في الأرجنتين، لافتا إلى أن الأولوية الاستراتيجية هي إنتاج الغذاء كأداة اندماج البلد في الجزء الأكثر تقدماً من الاقتصاد العالمي.

وأضاف تعد أوكرانيا لاعباً مهماً في تجارة الحبوب الدولية وهي ضمن أول خمس مصدرين للحبوب في العالم، ولديها إمكانيات قوية لنمو الإنتاج لتلبية الطلب الديناميكي في الأسواق العالمية. مع تطوير منتجات مبتكرة وتقنيات الري، تتوقع أوكرانيا اتجاهًا إيجابيًا نحو زيادة مطردة في إنتاج الحبوب وتصديرها، مشيرا إلى أنه على الرغم من تغير المناطق المناخية، إلا أن تحليل ديناميكيات إنتاج الحبوب يدل على أن مؤشر التجارة في أوكرانيا مستمر في النمو.

وأشار إلى أن أوكرانيا هي الدولة التي لديها أعلى صادرات الذرة الصفراء إلى مصر، حيث بلغت الكمية حوالي 3.546 مليون طن في عام 2019 و35.5 ٪ من واردات مصر خلال العام.