شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 21 حتى 27 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «انفوجراف» استعرض من خلاله الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وكشف الانفو جراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، فضلاً عن الموافقة على تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظتي أسوان والفيوم، لاستخدامها كمنفعة عامة لإقامة جبانات للمسلمين، هذا بجانب الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة بحثية.

كما شملت القرارات وفقاً للإنفوجراف، الموافقة على البدء في تنفيذ مشروع جديد لاستعادة ورفع كفاءة خط السكة الحديد (الفردان- بورسعيد – بئر العبد)، فضلاً عن الموافقة على قيام الهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع شركة فرنسية متخصصة للقيام بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما تمت الموافقة على التعاقد مع الشركات المتخصصة لشراء الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس «كورونا»، هذا بجانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (59) المنعقد بتاريخ 17نوفمبر 2020، وتمت الموافقة كذلك على تحويل 20 مليون جنيه من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى وحدة المعونة الإنمائية التابعة لوزارة التعاون الدولي، لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة ببرنامج دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر2020 بشأن الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 31 مشروعاً.

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وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت اجتماعاً لمراجعة استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء قطاع الأعمال والنقل والتجارة والصناعة ووزير الدولة للإنتاج الحربي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور وزراء التموين والعدل، والتنمية المحلية، والصحة والإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف إزالة المناطق غير الآمنة بالقاهرة وتسكين الأهالي بالوحدات البديلة، وذلك بحضور وزير الإسكان ومحافظ القاهرة ومدير صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لمتابعة موقف التعامل مع الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، فضلاً عن ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل بمشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارتي الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة لاستعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، هذا إلى جانب الاجتماع مع وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي الذي صدر عنه 9 قرارات، واجتماع مع وزيرة التخطيط لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، بالإضافة إلى اجتماع لمُتابعة الإجراءات الاحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور وزراء السياحة والتموين والصحة والطيران المدني، وكذلك اجتماع مع وزير الاتصالات لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة.

وعلى صعيد الأنشطة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، فقد جاء في الإنفوجراف، أنها تضمنت تفقد الصالة المغطاة ومشروع النادي «The Club»، وافتتاح فرع نادي الجزيرة وذلك بمدينة السادس من أكتوبر، كما شارك سيادته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بجانب المشاركة في احتفال السفارة الكويتية بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والتاسعة والعشرين لعيد التحرير.

وتم أيضاً استعراض تقرير لوزارة المالية بعدم توقيع الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الضرائب قبل التنبيه بالسداد والإنذار بالحجز، ومنح مهلة قانونية للسداد، فضلاً عن استعراض تقرير من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمتابعة ما تم رصده من شكاوى وبلاغات تتعلق بتداعيات الأمطار الغزيرة على بعض المناطق في عدد من المحافظات.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر الإنفو جراف، أنه تم عقد لقاء مع الدكتور مجدي يعقوب تلقى من خلاله دعوة لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب بمدينة السادس من أكتوبر، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجلس النواب الشيلي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك لقاء مع عميد الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة هارفارد لبحث سبل التعاون بين مصر والجامعة، كما تم عقد لقاء مع سفير قبرص بالقاهرة لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص.

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

إنفوجراف الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء