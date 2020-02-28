شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 16 قرار إزالة على حرم الترع والمصارف بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذّت مديرية الرى بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركزي دمنهور، 116 قرار إزالة لتعديات على حرم الترع والمصارف بنطاق المركز، في إطار الموجة 15 لإزالة التعديات.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة على المجارى المائية وإزالة أي معوقات تعوق سريان الماء في الترع والمصارف أو تعوق عمليات تطهير الترع والمصارف.

وقال المهندس عامر شكري، مدير مديرية الرى بالبحيرة، إنه تم تنفيذ عدد 16 قرار إزالة على مساحة 830 مترًا، منها 14 قرار إزالة للزراعات وقرار إزالة لمغسلة سيارات وآخر لسور من المباني على حرم الترع والمصارف في مركز دمنهور.