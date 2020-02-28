شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» في القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، إقبالا متوسطا، بمقر انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، في أرض المعارض، حيث وصل عدد الحضور إلى ١٠٠٠ مهندس. فيما شهدت انتخابات فرعية الجيزة، في نادي المهندسين بالبحر الأعظم، إقبالا ضعيفا في الساعات الأولي من بدء التصويت، وتزايد الإقبال عقب صلاة الجمعة.

وفتحت اللجان الانتخابية بنقابات المهندسين الفرعية في المحافظات، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في التسجيل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي تجرى على مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية، في تمام العاشرة من صباح الجمعة.

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أن الانتخابات تسير بشكل جيد دون وجود أي مشاكل في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، وأن اللجنة تتابع الانتخابات في جميع المقرات الانتخابية بالنقابات الفرعية أولا بأول، متمنيا أن تفرز العملية الانتخابية الأفضل والأجدر لإدارة النقابة.

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كما تفقد «عثمان» سير العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، كما تواجد اللواء هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، لمتابعة عمليات التنظيم.

وتفقد هاني ضاحي، نقيب المهندسين، سير العملية الانتخابية في اللجان الانتخابية في أرض المعارض بالقاهرة، قبل الإدلاء بصوته داخل لجنته الفرعية، وقال «ضاحي» إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد، ولم ترصد غرفة العمليات أي مشاكل، مؤكدا أن «المنافسة في الانتخابات شريفة، فنحن نتعامل مع عقول مصر، وكل مهندس يختار من يراه الأفضل حسب توجهه».

وأضاف «ضاحي»: «يمكن اعتبار الإقبال في الانتخابات متوسط على مستوى الجمهورية، ولكنه أكبر من الانتخابات السابقة، وفي حالة وجود إقبال سنطلب من اللجنة القضائية المشرفة مد التصويت ساعة، وسنعلن النتيجة بمجرد انتهاء الفرز على مستوى الجمهورية».

وتعقد الانتخابات في 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بها 33 لجنة للتصويت بأنحاء الجمهورية، وتستمر عمليات تسجيل المهندسين حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس في الانتخابات 762 مهندسا بالنقابات الفرعية، على منصب عضو مجلس نقابة فرعية، والتي تجرى الانتخابات على 175 مقعد بها، و431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع، وهي 43 مقعد.