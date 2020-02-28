شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «المنظمة العربية» يلتقي وحدة المراجعة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشارك في فعاليات الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مع كل من محمد أبوحارثية، ولورا دولشي، المسؤولين بوحدة المراجعة الدورية الشاملة بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة السويسرية جنيف.

شارك في اللقاء علاء شلبي، رئيس المنظمة، وضياء الشمري، عضو مجلس الأمناء، وإسلام أبوالعينين، مدير البرامج. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المنظمة وفروعها وبين المفوضية في سياق مسار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالبلدان العربية، وجوانب الاهتمام والقلق في سياق نتائج آلية المراجعة للدول العربية في جلسات الدورة الثالثة الحالية.

وتم الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون في الفترة المقبلة لتقوية انخراط المجتمع المدني في الدول العربية في سياق مسار المراجعة، بما في ذلك في مجال تقييم جهود تفعيل التوصيات، وبناء القدرات وتطوير المهارات.