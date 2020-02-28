وفاة المواطن البريطانى المصاب بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برنسيس"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى المواطن البريطاني المصاب بفيروس كورونا على متن سفينة "دايموند برنسيس" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، بدء إنزال طاقم سفينة دايموند برنسيس بعد رفع الحجر الصحى عنها قبالة ميناء يوكوهاما بسبب تفشي فيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة اليابانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - بأنه من المتوقع استمرار عملية إنزال طاقم السفينة المكون من 240 شخصا- من بينهم جنسيات أجنبية لعدة أيام.وأضافت الوزارة أن طاقم السفينة سوف يمكث في هيئة الضرائب الوطنية اليابانية في مدينة واكو بمقاطعة سايتاما قرب العاصمة طوكيو لمزيد من متابعة الأطباء لحالتهم على أن يغادر الطاقم هذه المنشأة إذا ثبتت سلبية اختبارات الفيروس.

كانت السفينة السياحية تقل 3700 من الركاب وأفراد الطاقم من 56 دولة ومنطقة عندما وصلت إلى ميناء يوكوهاما شهر فبراير الجاري. وغادر معظم الركاب متن السفينة الأسبوع الماضي. وفي نفس الفترة، ساعدت الحكومات بعض أفراد الطاقم على مغادرة اليابان. Advertisements وأكدت اليابان إصابة ما يقرب من 900 حالة بفيروس كورونا، معظمها على متن السفينة التي خضعت للحجر الصحي منذ 3 فبراير بعد أن توقفت السفينة في هونج كونج وفيتنام وتايوان إضافة إلى مقاطعة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان.

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت السبت الماضى، أن سيدة ممن غادروا الحجر الصحى على متن سفينة (دايموند برنسيس) السياحية التى ترسو فى ميناء باليابان، ثَبتت إصابتها بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19) بعد عودتها لمنزلها، وذلك رغم النتائج السلبية للفحوص التى خضعت لها قبل مغادرة السفينة.