كيف تحمي نفسك من "حرائق المنازل".. الداخلية تُحدد 8 أسباب و7 نصائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قدمت وزارة الداخلية للمواطنين عدداً من النصائح الهامة للوقاية من أخطار الحرائق عبر صفحتها الرسمية على الـ "فيس بوك".

وحددت الوزارة 8 أسباب لوقوع الحرائق في المنازل، من بينها التدخين، خاصة في غرف النوم، وكذلك استخدام توصيلات كهربائية رديئة الجودة.

كما وضعت وزارة الداخلية 7 نصائح وإرشادات، يجب اتباعها للتقليل من فرص التعرض لحرائق منزلية، من بينها عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال، وكذلك الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية.

