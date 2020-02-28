كيف تحمي نفسك من "حرائق المنازل".. الداخلية تُحدد 8 أسباب و7 نصائح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قدمت وزارة الداخلية للمواطنين عدداً من النصائح الهامة للوقاية من أخطار الحرائق عبر صفحتها الرسمية على الـ "فيس بوك".
وحددت الوزارة 8 أسباب لوقوع الحرائق في المنازل، من بينها التدخين، خاصة في غرف النوم، وكذلك استخدام توصيلات كهربائية رديئة الجودة.
كما وضعت وزارة الداخلية 7 نصائح وإرشادات، يجب اتباعها للتقليل من فرص التعرض لحرائق منزلية، من بينها عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال، وكذلك الاهتمام بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية.
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