محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتجاره في المواد المخدرة بكميات كبيرة بالدقهلية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وعُثر بحوزته على (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" - مبلغ مالي، هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي، واستخدام السيارة والهاتف المحمول في النقل والترويج.
وقُدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالي 840 ألف جنيه تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مخدرات بآلاف الجنيهات.. سقوط عاطل الدقهلية بـ 120 طربة حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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