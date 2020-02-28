لاكتشاف وعلاج أمراض العيون.. الداخلية تشارك في مبادرة "نور حياة" الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شاركت وزارة الداخلية اليوم الجمعة في مبادرة "نور حياة" الرئاسية لاكتشاف وعلاج أمراض العيون، واستقبلت عددا من المواطنين بمستشفى الشرطة بأسيوط.

يأتي ذلك في ضوء انطلاق مبادرة "نور حياة" تحت رعاية رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أمراض العيون للمواطنين بالمجان، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين شاركت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية فى فعاليات المبادرة.

كما استقبلت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط عددا من المواطنين المرضى الذين تتطلب حالتهم المرضية إجراء عمليات جراحية، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم داخل العيادات المجهزة بالمستشفى تمهيداً لإجراء العمليات اللازمة لهم.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من المواطنين مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.