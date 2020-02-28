سقوط عصابة تخصصت في تهريب المهاجرين للخارج بطرق غير شرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 3 أشخاص تخصصوا في تهريب المهاجرين، بطرق غير شرعية إلى الدول الأجنبية.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام (أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، بالبحيرة)، بالإعداد لتهريب مُهاجرين غير شرعيين بمعاونة سماسرة الهجرة غير الشرعية ( شخصين بالغربية )، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة لتسفير (شخصين ، مقيمان بالغربية والشرقية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة، ومن خلال إعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المذكورين والمضبوطات الدالة على ممارساتهم لنشاطهم الآثم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، والمجني عليهما حال استقلالهما سيارة ملاكي قيادة (أحد الأشخاص) حيث ضبط بحوزة المتهمين (مبلغ مالي –3 فيزا بنكي –4 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بإعدادهم لعملية هجرة غير شرعية للدول الأجنبية باستغلال التوقف الزمني بمطارات تلك الدول خلال رحلات الطيران بالمخالفة لأحكام القانون.