ضبط مسجل خطر انتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على مسجل خطر ينتحل صفة ضابط لسرقة السيارات بالقاهرة.

وردت معلومات للمقدم عبد الفتاح رؤوف، وكيل قسم مكافحة جرائم السيارات، مفادها أن المدعو أ أ عاطل مسجل خطر وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد محمد شوقي، من قسم مكافحة جرائم السيارات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً السيارة رقم م ط أ 4769 ماركة كيا سيراتو موديل 2011م بني اللون والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 171/6 لسنة 2019م مركز شبين الكوم / منوفية بتاريخ 30/12/2019م بلاغ المدعو/ م ا م ومقيم مركز شبين الكوم / منوفية وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها علي المضبوطات التالية سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم ، طلقتان من ذات العيار "، بدلة عسكرية برتبة رائد.

وبمواجهته أمام العميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، بالتحريات اعترف بقيامه بمزاولة نشاطاً فردياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع واصطناع مستندات ملكية ولوحات المعدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها في الماركة واللون والموديل واقر بتحصله على الملابس الأميرية المضبوطة بحوزته من داخل إحدى السيارات المستولى عليها واستخدامها في انتحال صفة ضابط لتسهيل مروره من الأكمنة، وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها من "ص أ" مقيم العمرانية / جيزة والمحرر بشأنها المحضر رقم 1828 لسنة 2020م جنح العمرانية / جيزة بتاريخ 5/2/2020م وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مساكن الهناجر ـ دائرة قسم شرطة القطامية وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.