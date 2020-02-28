الجلسة بـ 5 آلاف جنيه.. عاطل يحترف الدجل والشعوذة عبر الـ "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

تمكن ضباط مباحث الآداب تنسيقا مع فرقة وسط الجيزة من الإيقاع بأحد الأشخاص؛ لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر شبكة الإنترنت.

رصدت اجهزة الأمن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) والذي يبدى من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر، والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية مقابل 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتبين أنه عاطل مقيم مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

بمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي للجلسة الواحدة.

كما أمكن ضبط هاتفي محمول خاصين بالمتهم أحدهما مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجني عليهم، مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.