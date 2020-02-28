"ضُبطت مُحنطة".. القبض على شخصين بحيازتهما بعض الحيوانات المُهددة بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بحيازتهما بعض الحيوانات المُهددة بالانقراض مُحنطة حال قيامهما بعرض المضبوطات للبيع. كانت الأجهزة الأمنية، ضبطت شخصين يمتلك كل منهما محل للتُحف بمدينتي شرم الشيخ ودهب وبحوزتهما "103" من الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض "محنطة" عبارة عن "65" كائنات وأسماك بحرية وحيوانات برية "محنطة" – 38 قطعة لأصداف وقواقع بحرية مختلفة الأحجام ولوحات ملصق بها أصداف وقواقع، وجميعها محظور اصطيادها أو الاتجار بها وذلك حال قيامهما بعرض المضبوطات بقصد البيع. تم مصادرة المضبوطات بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة من إدارة محميات جنوب سيناء. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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