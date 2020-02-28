القبض على موظف بشركة كهرباء اختلس قيمة الفواتير المُحصلة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين واختلاس قيمتها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (محصل إيرادات بأحد أفرع شركة الكهرباء بسوهاج) باستغلال موقعه الوظيفي وتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين وعدم توريدها لخزينة الشركة جهة عمله والاستيلاء عليها لنفسه، وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.