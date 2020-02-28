محافظ الجيزة: مليار جنيه لتطوير الطرق وتحسين الصورة البصرية للمحاور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن إجمالي تكلفة مشروعات الرصف والتطوير للمحاور والشوارع الجاري تنفيذها بالمحافظة، يبلغ حوالي مليار جنيه حتى الآن وهي تعد أكبر موازنة لرصف وتطوير الطرق يتم تنفيذها بأرض الجيزة ..مشيرا إلى أن موازنة تطوير ورصف الطرق جاءت من خلال الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة والموارد الذاتية إضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد المحافظ - في تصريح له عقب لقائه برؤساء الأحياء والمراكز والمدن - أن تطوير الصورة البصرية لمحاور الحركة الرئيسية بالمحافظة يعد أحد المشروعات والمهام الرئيسية التي توليها المحافظة اهتماماً كبيراً نظراً لما ستشهده من فعاليات عديدة خلال العام الحالي على رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف أنه تم وضع تصور لتطوير طريق إسكندرية الصحراوي بما يتماشى مع أعمال تطوير منطقة المتحف المصري الكبير خاصة وأن الطريق سيشهد كثافات مرورية مرتفعة.

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وأشار إلى أنه يتم دراسة تطوير عدد من الطرق الهامة والحيوية والرئيسية وخاصة التي تربط القرى ببعضها البعض في مراكز ومدن المحافظة لما لها من أهمية على الأهالي بالقرى.

ووجه راشد بمتابعة دقيقة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع والتأكد من الالتزام بأعلى مواصفات التنفيذ وبمناسيب الطرق الجاري تطويرها وعدم استلام الأعمال إلا من خلال لجنة متخصصة لمراجعتها والتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد .. لافتا إلى أنه سيتم تطوير عدد من الميادين بالتعاون مع المجتمع المدني، دون تحمل المحافظة أية نفقات.

كما وجه المحافظ ، خلال اللقاء، بالبدء في إعداد حصر بالشوارع والمحاور الهامة المراد تطويرها خلال خطة العام المالي القادم مع وضع أولويات للطرق بالمراكز والمدن ..مشدداً على التنسيق من الآن مع أجهزة المرافق لإنهاء أعمالها بتلك المحاور لعدم التأخر في تنفيذ مخططات التطوير.

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