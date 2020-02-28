لتنمية الوعي الأمني لديهم.. منشآت شرطية تستقبل زيارة عدد من طلاب الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 50 طالب وطالبة من مركز التميز للأفراد ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، حيث تم عرض فيلم تسجيلي للتعريف بالإدارة من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة في ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها- وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكافة أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال، كما تم زيارة متحف الإدارة والذي يتضمن جانب من القضايا التي نجحت الإدارة في ضبطها.

كما استقبلت وحدة مرور أبيس بمديرية أمن الاسكندرية وفد من طلبة جامعة طنطا لتفقد الوحدة والاطلاع على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين بالشكر لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارات مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل في كافة مجالات العمل الأمني بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث والذي يساهم في تحقيق أمن المواطنين.