وزير الآثار: افتتاح متحف العاصمة الإدارية منتصف العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه من المقرر افتتاح متحف العاصمة بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الحالي ، مشيرا إلى أنه تم نقل 162 قطعة أثرية للمتحف إلى جانب مقبرة "توتو" والمسلتين وتمثال رمسيس الثاني.

وكشف العناني، في بيان اليوم الجمعة، عن بعض القطع الأثرية التي سيتم عرضها بالمتحف ، وهي: باب وهمي من الحجر الجيري الملون نحت عليه شخص يدعى "حري شف" من عصر الأسرة السادسة، وتمثال من البازلت لشخص يدعى "جيحوتي مس" من عهد الملك تحتمس الثالث، وغطاء مومياء من الخشب يغطى بالجص الملون يعود للأسرة الـ21 ، وقطعة من الكتان مثبتة على إطار خشبي وهي مزينه بالزخارف، وقناع رقيق مسطح به وجه آدمي مذهب.

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وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار قد تسلم أمس من السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير دولة السعودية بالقاهرة جزءا من كسوة الكعبة كهدية من المملكة لمتحف الآثار.

يذكر أن العرض المتحفي لمتحف العاصمة يروي تاريخ العواصم المصرية؛ حيث يتكون من قاعة رئيسية تعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم وهم أولا من على يمين الزائر عدد 4 عواصم وهم منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، ثانيا من على يسار الزائر عدد 4 عواصم وهم الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، ثالثاً المستوى الثاني وهو خلف تمثال الملك رمسيس الثاني ويخص العاصمة الإدارية ويعرض في هذه القاعة مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حده مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو بالإضافة إلى قاعة مومياوات وتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة.