"لن يضار أي مصري ماديًا".. السياحة: ننسق "تعليق العمرة" مع 8 جهات ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تشكيل غرفة عمليات وعقد اجتماعات مستمرة؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية بتعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ والوصول مع السلطات السعودية إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين وكذلك الشركات السياحية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المعتمرين المصريين وحقوقهم.

وأوضحت وزارة السياحة أن هناك تنسيقا مكثفا ومستمرا مع خطوط مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية، والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، والشركات السياحية بحيث لا يضار أي مواطن مصري ماديًا.

Advertisements

كانت السعودية أعلنت أمس الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

وتستقبل المملكة ملايين المسلمين على مدار العام لأداء مناسك العمرة وخلال موسم الحج. وأعلنت عن تأشيرة سياحة جديدة لمواطني 49 دولة في أكتوبر.

ولم تسجل السعودية أي حالة إصابة بفيروس كورونا لكنه ينتشر في بعض الدول المجاورة لها.

​