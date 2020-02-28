أخبار مصر | قبل افتتاحه.. "السياحة والآثار" تكشف عن أسرار متحف الغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل افتتاحه.. "السياحة والآثار" تكشف عن أسرار متحف الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، عن تفاصيل متحف الغردقة، والمقرر افتتاحه غدًا السبت بحضور وزير السياحة والآثار، هو أول متحف يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضم مجموعة غاية في الجمال والتي سيتم عرضها بطريقة مبهرة، حيث يمثل إضافة قوية للمتاحف المصرية.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أن المتحف يضم مبنى الاستقبال وقاعات العرض المتحفي ومنطقة خدمات الزائرين، ومنطقة انتظار للسيارات، ومنطقة البازارات.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

وكما تم الانتهاء من جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة.

Advertisements