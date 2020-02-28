أخبار مصر | التعليم عن عمل امتحانات بلا مراقب: "شائعات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم عن عمل امتحانات بلا مراقب: "شائعات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفي، ما تم تداولته مواقع السوشيال ميديا، بشأن عمل امتحانات بلا مراقب لتعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب.

وقال الوزير في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، لافتًا إلى أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن.

وناشد بعد الانسياق وراء الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الغرض منها إثارة البلبلة والالتزام فقط بما تصدره وزارة التربية والتعليم من بيانات رسمية.

