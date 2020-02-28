أخبار مصر | إقبال على شعبتي الغزل والنسيج ومدني بانتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال على شعبتي الغزل والنسيج ومدني بانتخابات التجديد النصفي لـ"المهندسين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد انتخابات التجديد النصفى على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة المهندسين ومقاعد النقابة الفرعية، والتي تجري اليوم الجمعة بأرض المعارض، إقبالا ملحوظا منذ ساعاتها الأولى.

وجاءت شعبتا الغزل والنسيج ومدني الأكثر مشاركة خلال الساعات الأولى من الانتخابات، فيما كان أكثر الناخبين من متوسطي وكبار السن.

وتجرى الانتخابات في جو أسري تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر من العاشرة صباح اليوم الجمعة وحتى السابعة من مساء اليوم نفسه.

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ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن.