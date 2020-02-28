أخبار مصر | "التضامن": بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الإستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس لما يزيد عن ٨.٣٣ مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية ١٥.٢٦ مليار جنيه.

وأوضحت "القباج"، أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللأزمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لضمان إنتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن عدد القائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها يزيد عن ٣.٤٢ مليون قائم بالصرف بقيمة ٤.٨٤ مليار جنيه، بينما تبلغ المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ٥.٩٨ مليار جنيه يتم صرفها إلى ٣.٢٤ مليون قائم بالصرف، فى حين يتم صرف ٤.٤٣ مليار جنيه من البنوك لما يزيد عن ١.٦٦ مليون قائم بالصرف.