مصر | سقوط دجال الـ"فيسبوك" في العجوزة مقابل 5 آلاف جنيه للجلسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط دجال الـ"فيسبوك" في العجوزة مقابل 5 آلاف جنيه للجلسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من رصد ومتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والذي يبدو من خلالها المُعلن قدرته على العلاج الروحاني والقيام بأعمال السحر والإيهام بقدرته على حل المشاكل العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية نظير مبلغ مالي قدره 5000 جنيه للجلسة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتبين أنه عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي للجلسة الواحدة.

كما أمكن ضبط هاتفي محمول خاصين بالمتهم أحدهما مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، مجموعة من الأدوات المستخدمه في أعمال الدجل والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات