مصر | ضبط 1103 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1103 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 4 طن أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق لمناسبة قرب عيد الربيع "شم النسيم" مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة لحيازته 3،098 طن "لانشون - رنجة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات الشرقية بدائرة مركز شرطة القنايات بمحافظة الشرقية، لقيامه بإنتاج وتصنيع الحلويات مُستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بكميات 5،500 طن "دقيق فاخر – سكر فاخر" من مرتجعات الأسواق معبأة داخل أجوله بدون مستندات، وضبط 850 كيلو جرام "حلويات شرقية" منتج نهائي معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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ضبط مالكي مخبزين بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية لتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المُدعم بإجمالى 28،750 طن وذلك ببيعها فى السوق السوداء مستوليان على أموال الدعم بدون وجه حق قدرت بمبالغ إجماليها 156،687 ألف جنيه.