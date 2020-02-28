مصر | حبس صيدلي وجامعي لحيازتهما على 13 ألف قرص مخدر

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أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس صيدلي وطالب جامعي لحيازتهما على 13 ألف قرص مخدر و250 أمبول مخدر بقصد الإتجار بها والتربح السريع الغير مشروع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول نشاط المتهمين.

تعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، حيث تمكنت من ضبط شخصين "صيدلي" مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "مقيم بالشرقية – جامعي مقيم بدائرة القسم شرطة"، حال تواجدهما بأحد المقاهي بدائرة القسم، وضبط بحوزة الأول "13750 قرص مخدر – 250 أمبول مخدر – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول خاص بالمتهمان".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترف الأول بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وأقر بأنه كان في سبيله للتصرف في المواد المخدرة بالبيع للمتهم الثاني، وأضافا بحيازتهما للهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.