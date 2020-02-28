مصر | استمرار حبس عاطل 15 يوما لشروعه في قتل زوجته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطل 15 يوما لشروعه في قتل زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت جنح 15 مايو، حبس عامل شرع في قتل زوجته بطعنه في الصدر لشكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي المقدم مصطفى عبدالعال، رئيس مباحث 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بقيام عامل بمحاولة قتل زوجته لشكه في سلوكها.

وانتقل أحمد الحسيني، وإسلام الدكروري، معاونا مباحث القسم، إلى منطقة الزرايب بنطاق دائرة القسم وبالفحص تبين قيام عامل بطعن زوجته بسكين وفر هاربًا,