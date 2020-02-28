شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعي الكاتب عزت بدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير عزت بدوي رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس تحرير المصور الأسبق الذي وافته المنية، مساء أمس الخميس.

وقال المجلس -في بيان له- إن الراحل كان واحدا من الكتاب أصحاب الآداء الهاديء نجح في أن يكون صوتا متزنا يحافظ على ثوابت الوطن ويقدره الجميع.

ويعد الكاتب الصحفى الراحل أحد الأعمدة المهمة في تاريخ مؤسسة دار الهلال التي رأس مجلس إدارتها، بالإضافة إلى رئاسة تحرير مجلة المصور بعد تاريخ طويل من العطاء المهني. وتشيع جنازة الفقيد اليوم من مسجد الرحمن عقب صلاة الجمعة، ويقام العزاء غدا السبت بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.