شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يفتح أبواب استاد القاهرة لاستقبال جماهير الزمالك قبل لقاء الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتح رجال الأمن أبواب استاد القاهرة لاستقبال الجماهير لحضور مبارارة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تقام مساء اليوم الجمعة بحضور 30 ألف مشجع.

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وعقد المسؤولين اجتماعا لبحث استعدادات المباراة، بحضور دكتور كريستين مدير عام الأمن في الكاف من نيجيريا، ومحمد جرميده مراقب المباراة من ليبيا، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بوجود رجال «الأفريقية للأمن والحراسة» لما يمتلكوه من خبرات كبيرة في عملية التأمين.

ووصل إلى القاهرة مساء الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة، يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول، ومصطفى اكركاد مساعد ثان والحكم الرابع عادل زوراك.

يذكر أن نادى الزمالك حقق الفوز على الترجي التونسى في 14 فبراير الجارى بنتيجة 3 / 1 في كأس السوبر الأفريقي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصد أبناء القلعة البيضاء اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.