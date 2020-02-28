شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليات «بذل نزيف المخ ومياه الرئة» بمستشفي منوف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفى منوف العام الأسبوع الماضي عمليات جراحية دقيقة خاصة ببذل نزيف المخ والمياه على الرئة، على أيدي أطباء متخصصين في جراحات المخ والأعصاب والباطنة والعناية المركزة والآشعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف، الذي أكد بدوره أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حريصين دائما على دعم الأطباء وأطقم التمريض من أجل تقديم أفضل الرعاية للمرضي، لافتا إلى أن المستشفى خلال الفترة الأخيرة أجرت مئات العمليات الدقيقة والحرجة.

وقال الدكتور رمضان العطار، استشاري الباطنة بمستشفي منوف العام ورئيس قسم وعناية الباطنة، إن عمليات بذل المياه من على الرئة تساعد المريض على تحسين وظائف التنفس، التي تتأثر طرديا بحجم المياه، مشددا على أهمية تعويض المرضي في مثل هذه الحالات بالتغذية السليمة، فضلا عن الألبومين المسؤول عن البروتين في الجسم، لافتا إلى ضرورة التشخيص بالأشعة المقطعية لمتابعة حجم وكمية المياه.

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وقال الدكتور محمد سمير، استشاري القلب ورئيس قسم العناية المركزة بالمستشفي، إن عمليات بذل المياه من الرئة تعد من العمليات البسيطة، لكنها تحتاج دقة في التعامل مع المرضي، خاصة المصابين بأمراض قصور وضعف في عضلة القلب، مشيرا إلى أن المرضي يحتاجون أنواع من المحاليل بمعايير محددة تجنبا لتحميل القلب أعباء أخرى، خاصة بعد تعاطي المرضي مدرات للبول من أجل خفض المياه الزائدة، لافتا إلى ضرورة إجراء تحاليل وظائف الأكسجين لمتابعة حالة التنفس.

ونصح الدكتور سيد درويش، استشاري الاشعة بمستشفي منوف العام، بإجراء فحوصات السونار على البطن بصفة مستمرة، للتعرف على وظائف الكبد والكلي، بالتزامن مع التحاليل الخاصة بها، فضلا عن متابعة حجم المياه على الرئة في حالات الارتشاح الرئوي الناتجة عن ضعف عضلة القلب خاصة لكبار السن.

وأضاف درويش، أن عمليات إجراء بذل المياه من الرئة تتم بسهولة باستخدام السونار، مشددا على ضرورة عدم سحب أكثر من لتر ونصف في المرة الواحدة، مشيرا إلى عدم وجود أي مانع من تركيب «أنبوبتين» للرئتين من أجل تحسين وظائف التنفس.