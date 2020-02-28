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صور.. إقبال ملحوظ بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين فى القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة المهندسين، ومقاعد النقابة الفرعية والتى تجرى اليوم بأرض المعارض، اقبالا ملحوظا منذ ساعاتها الأولى، وجاءت شعبتا الغزل والنسيج ومدنى الأكثر مشاركة خلال الساعات الأولى من الانتخابات ، فيما كان أكثر الناخبين من متوسطى وكبار السن .

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، وتستمر حتى السابعة مساء، اليوم، الجمعة، 28 فبراير 2020، ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا

فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن ، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

ويتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

وكان المهندس سامح تاوضرس مينا، أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى بالقاهرة، أكد أن 82 مستشارا من النيابة الإدارية يشاركون فى الإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات، والتى انطلقت صباح اليوم الجمعة، من بينهم 77 مستشارا موزعين على لجان التصويت، وبمشاركة 300 موظف وإدارى من العاملين بالنقابة الفرعية.

وأوضح تاوضرس، فى تصريحات صحفية، أن 260 ألف مهندس مسجلين بالنقابة الفرعية بالقاهرة، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت مسددى الاشتراكات حتى عام 2018، إلا أن النقابة وفرت لأعضائها إمكانية سداد الاشتراكات بالقرب من مقرات لجان التصويت، حرصا منها على مشاركة أكبر عدد ممكن من أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى فرز الأصوات فى اللجان الفرعية فى السابعة من مساء اليوم.

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