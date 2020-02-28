فيديو.. مصيرك مع السايس بعد قانون "الركنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

يأتى هذا القانون فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.