شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تعلق تنقل مواطنى دول الخليج باستخدام الهوية من وإلى السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السلطات في سلطنة عمان، تعليق تنقل مواطنى دول الخليج، باستخدام الهوية الوطنية من وإلى السلطنة، وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وفى ذات السياق قررت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، تأجيل عقد المؤتمر الإقليمى الخامس والثلاثون لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس 2020، فى مسقط بسلطنة عمان، وذلك بسبب ظهور حالات للإصابة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان.

ويأتى قرار" الفاو" وسط مخاوف من تعرض الوفود المشاركة للإصابة المرضية بالفيروس خاصة بعد إعلان سلطنة عمان ظهور حالات مرضية بها.

وكان من المقرر أن يناقش المؤتمر بحضور وزراء الزراعة وكبار المسؤولين فى الدول الأعضاء فى المنطقة التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة، من أجل تعزيز التماسك الإقليمى فى السياسات والبرامج وبناء مجتمعات زراعية مرنة لدعم الاقتصاديات المحلية وتشجيع العمالة الريفية وضمان الاستدامة البيئية فى سياق ندرة المياه وتغير المناخ.

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ووفقا لأجندة "الفاو"، فإن الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا كانت ستنظم مائدة مستديرة على المستوى الوزارى يوم الاثنين المقبل لمناقشة حالة الأمن الغذائى والتغذية وأنظمة الغذاء المستدامة والوجبات الغذائية الصحية فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وضرورة وضع تصورات لتنمية المناطق الريفية والمزارعين، وتحليل أوضاع أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية والشباب الريفي، بما فى ذلك مراجعة الاستراتيجيات التى يمكن أن تعزز تنشيط المناطق الريفية فى المنطقة وقضية التدهور الواسع للأراضى والمياه والتنوع البيولوجى الذى يتفاقم بسبب تغير المناخ.

كان مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود (إكتاد) التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عقد أمس الاجتماع الأول فى عام 2020 للفريق الاستشارى المعنى بمنهج الصحة الموحدة (OH_TAG) لتبادل المعلومات حول الأمراض الحيوانية المنشأ ومناقشة الأوضاع الحالية للأمراض الوبائية والناشئة وخاصة أنفلونزا الطيور.