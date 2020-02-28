شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن وقف الرحلات القادمة من دول تشهد تفشيا لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الأشغال العامة والنقل بلبنان الدكتور ميشال نجار، قرارا بوقف النقل جوا وبرا وبحرا لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس الكورونا (الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا، وعند الضرورة دول أخرى تحددها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس الكورونا).

يستثنى من ذلك فقط المواطنون اللبنانيون والاشخاص الأجانب المقيمون في لبنان، وذلك بناء على توصية وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن ضبط حركة الطيران والسفر مع الدول التي تشهد تفشي ( فيروس الكورونا ) ونظرا للضرورة القصوى.

وترتب على هذا القرار، تكليف المديرية العامة للطيران المدني تعميم القرار على جميع شركات الطيران ووجوب تطبيق هذا القرار، ووقف رحلاتها من المناطق المذكورة الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت بإستثناء الرحلات التي تقل حصرا المواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان.

وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت تسجيل حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، وهي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح الخميس.

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وقالت وزارة الصحة اللبنانية ، أن الشخص المصاب موجود حاليا في غرفة العزل في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي وحالته مستقرة.

وفي إطار مكافحة الوباء، تناشد وزارة الصحة العامة اللبنانية جميع الوافدين من الدول التي تشهد إنتشارا محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. وعند ظهور أي عوارض، الاتصال فورا على الرقم 76952699".

وكغيرهم من سكان العالم، يعيش اللبنانيون تحت وطأة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تتوسّع رقعة تمدده بين الدول بشكل سريع كما تشير الأرقام التي تُفصح عنها الحكومات تباعاً.