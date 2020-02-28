محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر: علَّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الانتقادات الموجهة إلى أغاني المهرجانات مؤخرًا، وخاصة أغنية "بنت الجيران". وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: "بنت الجيران.. مزعلاكم في إيه؟ دى حتى دمها خفيف وضحكتها شربات.. وبام بام برضه مالها وإحنا رايحين نسهر.. شكلها غيرة ومريسة وفذلكة وتحكم.. إحنا الجمهور أحرار نسمع اللي نحبه !". وتفاعل أحد متابعي ساويرس مع التدوينة قائلًا: "أنت تجيب شكوش لحد عندك ويغنهالك"، ليرد رجل الأعمال: "هجيبه في عيد ميلادي لو وافق". ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس يعلق على أغاني المهرجانات.. ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.