"البيئة": ضبط عدد من الحيوانات المحنطة في حملة بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بشرم الشيخ حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

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وتهدف الحملة الى التعريف بالانواع البرية المهددة بالانقراض ودورها فى الحفاظ على التوازن البيئى، بالإضافة إلى القيمة البيولوجية لتلك الحيونات والتى لا تقدر بثمن ، علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية .

وأسفرت الحملة عن ضبط سلحفاة محنطة و3 أسماك محنطة ، بالاضافة الى 30 قوقعة بحرية مختلقة الاحجام و8 لوحات ملصق عليها قواقع واصداف بحرية مختلفة الانواع يقوم بعرضها أحد البزارات بالسوق التجاري القديم بشرم الشيخ بالمخالفة للقانون حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

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