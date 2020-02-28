محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نفى مصدر أمني مسئول، صحة ما زعمته قناة "مكملين" الإخوانية بشأن قيام عدد من المحتجزين بسجن المنيا شديد الحراسة بالإضراب عن الطعام بسبب تعرضهم للتعذيب من قِبل قوات الأمن تنفيذاً لتعليمات مأمور السجن ورئيس المباحث. وأكد المصدر عدم صحة تلك المزاعم جملةً وتفصيلاً .​

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: لا صحة حول إضراب عدد من المحتجزين بسجن المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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