تنفيذ 90 ألف حكم قضائي وضبط 226 قضية مخدرات خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط كافة الأنشطة الإجرامية والخارجة عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 202 قطعة سلاح ناري، 226 قضية مخدرات وتنفيذ 89731 حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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