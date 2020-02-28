مصر | حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات

وفي مجال حماية البيئة، الصحة العامة، تم ضبط مصنع مواد بترولية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، بإجمالي كمية وزنت 5، 107 طن مواد بترولية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.

وفي عوادم السيارات، تم ضبط 31 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.

Advertisements

أما في مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة، تم ضبط 17 منشأة بنطاق مديريتي أمن القاهرة- والقليوبية، لإرتكاب المخالفات الآتية: مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة والصلبة، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود مهمات الوقاية للعاملين – إلقاء مخلفات بالطريق العام، بالمخالفة لقانون البيئة.