مصر | حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات تفتيشية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة، لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، إذ أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:
في مجال ضبط مخالفات وقضايا المواد الغذائية، تم ضبط 2 مصنع مواد "بدون ترخيص" بنطاق محافظة القليوبية بإجمالي كمية وزنت 101،75 طن زيوت طعام – 500 كيلو جرام مواد غذائية، مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.
وفي مجال حماية البيئة، الصحة العامة، تم ضبط مصنع مواد بترولية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، بإجمالي كمية وزنت 5، 107 طن مواد بترولية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة.
وفي عوادم السيارات، تم ضبط 31 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية، لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة بالمخالفة لقانون البيئة.
أما في مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة، تم ضبط 17 منشأة بنطاق مديريتي أمن القاهرة- والقليوبية، لإرتكاب المخالفات الآتية: مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة والصلبة، عدم إكتمال سجل الحالة البيئية، عدم وجود مهمات الوقاية للعاملين – إلقاء مخلفات بالطريق العام، بالمخالفة لقانون البيئة.
وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 69 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد.
وفي مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط 10 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.
وفي مجال حماية منافع الري والصرف، تم ضبط 17 قضية متنوعة عبارة عن عدم وجود تراخيص من وزارة الري بالمخالفة لقانون حماية الصرف والري.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.