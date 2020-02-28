أخبار مصر | لصلاة الجمعة.. إغلاق التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لصلاة الجمعة.. إغلاق التصويت بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت اللجنة المشرفة عن انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، للنقابة الفرعية بالقاهرة، والمقامة بأرض المعارض، باب التصويت في عملية الإقتراع، وذلك لأداء شعائر صلاة الجمعة.

هذا ويتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ175 مقعدا.

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فيما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن.