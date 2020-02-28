أخبار مصر | وزير الدفاع يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لباكستان

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أجرى خلالها عدد من اللقاءات الهامة مع عدد من المسئولين وكبار رجال الدولة بباكستان.

وأجرى الفريق أول محمد زكي، جلسة مباحثات ثنائية مع الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، تناولت المباحثات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وإلتقى القائد العام بالفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في العديد من المجالات.

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كما إلتقى الفريق أول محمد زكى بالسيدة زبيدة جلال خان، وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستانية تناول اللقاء الشراكة بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية في مجالات التصنيع والإنتاج الحربي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما إلتقى القائد العام بالسيد عمر خان رئيس الوزراء لجمهورية باكستان الإسلامية، تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه ما تشهده المنطقة من متغيرات وإنعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم الفريق أول محمد زكي لقاءاته بمقابلة السيد عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، تناول اللقاء العلاقات المصرية الباكستانية الراسخة ومدى توافق وجهات النظر تجاه العديد من القضايا، كما نقل لسيادته تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربًا عن إعتزازه بالعلاقات القوية من الشراكة والتعاون مع دولة باكستان، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والباكستانية تجاه دعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبة أشاد السيد عارف علوي، بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والإستقرار علي المستويين الإقليمي والدولى، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر وباكستان.