شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «دبوس» اخترق جدار معدة طفلة بـ«أطفال المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبى بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة من إنقاذ حياة طفلة عمرها 10 سنوات آثر استخراج« دبوس» اخترق جدار المعدة. وقال الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، في بيان صحفى «أن فريق من وحدة الجهاز الهضمى والمناظير تمكن من إنقاذ حياة طفلة عمرها 10 سنوات بعد أن بلعت عن طريق الخطأ «دبوس» مدبب طويل استقر بالمعدة ثم اخترق جدار المعدة كاملا ‏مما هدد حياة الطفلة وكاد أن يسبب نزيف داخلي.

‏وقال «الرفاعي»: «الفريق الطبى بقيادة الدكتور طارق بركات أستاذ طب الأطفال، تدخل على الفور لإنقاذ حياة الطفلة، بمساعدة كل من الدكتورة منى محسن، طبيب مقيم أطفال، والدكتور محمد عزت طبيب التخدير، وفنيو المناظير ناجى محفوظ، محمود أشرف، بوعد عمل الإشعات اللازمة تمكن من إزاله الدبوس عن طريق المنظار العلوى بدون أي مضاعفات».

وأشار إلى أن وحدة الجهاز الهضمي والكبد والمناظير مزوده بأحدث المناظير الطبية وتستقبل جميع حالات الأطفال من سن يوم وحتى 18 عاماً ويتم إجراء جراحة المناظير على مدار اليوم في حالات الطوارئ.