شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حصاد محصول بنجر السكر في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المزارعين في محافظة الشرقية حصاد محصول بنجر السكر، والذي يعد ضمن المحاصيل الهامة والإستراتيجية، والتي انتشرت زراعته في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة المنطقة الشمالية نظراً لتحمله للظروف المناخية المختلفة، وإمكانية زراعته في الأراضي الضعيفة والملحية والجيرية.

وقال المهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة المحاصيل السكرية بمديرية الزراعة بالشرقية، أنه تم حصاد 2000 فدان من محصول بنجر السكر بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بمشاركة اللجنة العلمية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وأخصائي العينات وعدد من المرشدين الزراعيين، بالإشتراك مع مجلس المحاصيل السكرية للمزارعين في حصاد المحصول.

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ومن جانبه أوضح المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، للمصري اليوم، أن المحافظة تعد ضمن المحافظات الرائدة في زراعة محصول بنجر السكر، حيث بلغت مساحة الأراضي المنزرعة بالمحصول هذا العام 74 ألف و412 فدان منها حوالي 24 ألف و757 فدان ضمن العروة الأولي، و31 ألف و897 فدان للعروة الثانية، و17 ألف و758 فدان ضمن العروة الثالثة، لافتاً إلى أن متوسط الإنتاج يصل إلى حوالي 20 طن للفدان وتزيد نسبة السكر في العروة الأولي، وتقل بعد ذلك نظراً لارتفاع الكثافة النباتية وحرارة الجو، ويتم تعويضها بارتفاع متوسط الإنتاجية، وتتركز المساحات المنزرعة بالمحصول في المناطق الشمالية بمراكز المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تقوم بتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين، فضلاً عن دور الشركات ومجلس المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي في تقديم الدعم الفنى للمزارع، كما يتم تحفيز المزارعين بعلاوات خاصة تبدأ من 120 جنيها للطن والتى تسمي بعلاوة تبكير في العروة الأولي، بالإضافة إلى 25 جنيه للطن في حال الحصول على بنط زيادة في جودة السكر بالمحصول، مؤكداً على أن محافظة الشرقية تعد ثالث محافظات مصر من حيث زراعة محصول البنجر، وأولي المحافظات من حيث جودة السكر.

وأوضح أن الشركات المنتجة للسكر تقوم بالتعاقد مع المزارعين لتوريد المحصول، مؤكداً على أنه تزامناً مع تشغيل مصنع إنتاج السكر من البنجر بمدينة الصالحية الجديدة، الأمر الذي يترتب عليه حل أزمة التوريد، وزيادة الإنتاج ويساهم في زيادة صافى الربح للمزارعين وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد على أن وزارة الزراعة تولي اهتماما كبيراً بمحصول بنجر السكر، وذلك بالتنسيق بين مركز بحوث المحاصيل السكرية، وجهاز الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة، من خلال تطبيق حزمة من التوصيات الفنية الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق هامش ربح للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم عدة مميزات من الشركات مثل تحمل نولون النقل وإعطاء رشة مجانية لدودة ورق القطن للعروة المبكرة، وتقديم رشة صغري من الشركات للمزارعين مجانا، إضافة إلى دور لجان الإشراف والمتابعة بالمرور على المحاصيل من الجهات البحثية، بالتنسيق مع المحاصيل السكرية والإرشاد الزراعي بالمديرية، وكذلك تقديم دعم التقاوي المستوردة، مؤكداً على أن هناك دعم فني وإرشادي تقدمه شركات السكر بالتعاون مع الإرشاد الزراعي، ومجلس المحاصيل السكرية، وإمداده بالمبيدات وخاصة عنصر البورون.