شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت اللجان الانتخابية بنقابات المهندسين الفرعية في المحافظات، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في التسجيل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي تجرى على مجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية.

وتعقد الانتخابات في 25 نقابة فرعية بالمحافظات، بها 33 لجنة للتصويت بأنحاء الجمهورية، وتستمر عمليات تسجيل المهندسين حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

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وطالب أحمد عثمان، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس اللجنة الفرعية، بمنع أي دعاية داخل اللجان، مؤكدا حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح، أو التأثير على إرادة الناخبين، من موظفي النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو آخر.

كما طالب كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأي مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، بكتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وقرر مجلس النقابة عقد انتخابات التجديد النصفي لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: «مدني- ميكانيكا- كهرباء- عمارة- كيمياء نووية- غزل ونسيج- تعدين وبترول وفلزات».

وكان هاني ضاحي، نقيب المهندسين، قال إن هيئة مكتب النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من المتقدمين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لافتا إلى أن العمل النقابي للجميع، وليس بالضرورة أن يكون الفرد منتخبا ليخدم نقابته.