شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس السبت معتدل.. والقاهرة 20 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس مائل للدفء نهاراً على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء . وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى، وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

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كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، نشطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومثيرة للأتربة على بعض المناطق على شمال الصعيد .

وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى 2،8 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12– 20»، الإسكندرية «11– 20»، قنا «11- 26»، الأقصر «10- 28»، أسوان «15 – 28».